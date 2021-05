Si svolgerà domenica 16 maggio ad Ozieri, al cineteatro Oriana Fallaci, dalle 10 alle 20, il casting del film sardo "Donoria", thriller storico ambientato nel 1370, in epoca giudicale. Si cercano 600 persone, tra attori e comparse (di tutte le età) che faranno parte della pellicola. I candidati saranno vagliati da una commissione artistica composta da Rosa Mazzone, Alfredo Moreno, Alex Sale Fusi, Livio Mudulu, Gabriele Careddu e Fabio Manuel Mulas, 41 anni di Bono, che è anche il regista e produttore del film.

Nella pellicola saranno rievocate figure storiche come Mariano IV, Eleonora D'arborea e Isabella di Castiglia. Nelle scene dirette da Fabio Manuel Mulas verranno inoltre introdotte molteplici tradizioni della cultura isolana, come l'Ardia di Sedilo, quella di Pozzomaggiore e la Sartiglia di Oristano. Presenti i vari costumi sardi dell'epoca.

IL FILM – Il film racconta fatti di storia realmente accaduti, alternati a miti e a leggende tipicamente sarde, come "l'Accabadora" e "sa Meghina e S'oju". Ripercorsi anche atti di brigantaggio, combattimenti, amori, tradimenti e tantissime altre sorprese.

"Donoria" verrà girato in varie località e zone fra Barbagia, Logudoro, Goceano, Marghine, Ogliastra e Foresta Burgos.

IL REGISTA – Fabio Manuel Mulas, nonostante la giovane età, ha una lunga militanza nel cinema. È stato attore protagonista nel film sul bandito Salvatore Giuliano, curato alla regia da Enzo Girolami Castellari. Da regista ha lavorato per Lucia Bosè, Giovanni Nuti e Alda Merini in "Una piccola ape furibonda". Nel 2017 la definitiva consacrazione come regista e produttore, con "Bandidos e balentes", film che ha vinto oltre 34 festival in tutto il mondo: la pellicola sarda più premiata della storia.

"Cerco di divulgare nel mondo le nostre tradizioni, la nostra cultura e le nostre bellezze isolane attraverso il cinema - spiega il regista di Bono - Cerco inoltre di promuovere le località naturali della nostra terra, specie quelle bellissime e dimenticate".

"Il film Donoria - conclude Mulas - è la mia ennesima scommessa. Spero anch'essa vincente". Nella foto uno scorcio di Foresta Burgos ( foto Tellini) e un'immagine del regista di Bono Fabio Manuel Mulas ( foto concessa dal medesimo).

