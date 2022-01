Ci sarà anche Giancarlo Magalli nella nuova stagione, decisamente rinnovata, della serie Don Matteo. La fiction Rai, che dopo 20 anni deve rinunciare al suo mattatore Terence Hill, sostituito da Raoul Bova, potrà contare anche sul conduttore che ha lasciato “I Fatti Vostri”.

Lo stesso Magalli ha annunciato l’inizio delle riprese sui suoi profili social. Pensare che il conduttore vent’anni fa avrebbe dovuto proprio interpretare Don Matteo, ma rifiuò per restare vicino alla sua famiglia: “Don Matteo è il mio rimpianto”, ha avuto modo di raccontare in passato, “rifiutai perché non me la sentivo di stare otto mesi a Gubbio lontano da casa”.

Certi treni a volte ripassano, e questa volta Magalli non ha voluto perdere l’appuntamento, anche se sarà solo la “spalla” del protagonista, che è Don Massimo interpretato da Raoul Bova.

"Carissimi amici, volevo rendervi partecipi del fatto che lunedì mattina inizia per me una nuova avventura, un’altra di quelle cose che rendono il mio lavoro sempre nuovo (almeno da qualche tempo) e sempre entusiasmante. Inizio le riprese della nuova serie di Don Matteo, in cui interpreterò il ruolo del Vescovo, amico e confidente del nuovo sacerdote che prenderà il posto del Don Matteo di Terence Hill: Raoul Bova”, scrive Magalli sul suo profilo Facebook.

"Il mio personaggio – continua – è molto bello, saggio ed umano, e spero di interpretarlo bene. Con Raoul siamo amici e ci conosciamo da tanti anni, da quando doppiammo assieme ‘Hercules’ della Disney, lui prestando la voce ad Ercole ed io a Filottete. Siamo molto felici di ritrovarci e di lavorare di nuovo assieme”.

(Unioneonline/L)

