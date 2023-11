Prosegue sino a domenica l’appuntamento al Teatro delle Saline di Cagliari con lo spettacolo “Di donne e di pene”, della compagna bolognese Teatri di Vita per la regia di Rebecca Duran. La pièce fa parte della nuova edizione di “Teatro Contemporaneo”, rassegna di quattro appuntamenti organizzata da Akròama per la stagione autunnale.

Interpretato dall'attrice Patrizia Bernardi (candidata al Premio Ubu nel 1999, attrice e fondatrice insieme ad Andrea Adriatico di Teatri di Vita e dell'associazione Animammersa per la rinascita culturale de L'Aquila dopo il terremoto), è uno spettacolo pensato come un viaggio nei pensieri di una donna che si trova a fare i conti con la menopausa negli anni tra la pandemia e la guerra ucraina con una forma tra monologo, stand-up comedy, confessione intima in dialogo col pubblico.

Anticipa lo spettacolo – alle 20.30 – “Riservatissima al signor direttore”, uno dei Racconti tratti da Dino Buzzati per la regia di Simeone Latini. La rassegna Teatro Contemporaneo proseguirà il 29 e 30 novembre e il 1 e 3 dicembre con “Every brilliant thing” di Duncan Macmillan, coproduzione Sardegna Teatro e CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia e con la regia di Fabrizio Arcuri e Filippo Nigro. L'ultimo appuntamento, dal 13 al 16 dicembre, è con “Non mi serve niente” del Teatro Libero di Palermo da un testo di Manlio Marinelli con la regia di Luca Mazzone.

