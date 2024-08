Svelato con un primo trailer a porte chiuse nel corso del D23 Expo di quest’anno, “Daredevil: Born Again” ha mostrato finalmente le sue sembianze. La serie televisiva realizzata dai Marvel Studios, con protagonista il diavolo di Hell’s Kitchen dotato di straordinarie abilità sensitive, porta su di sé l’arduo compito di rivaleggiare ad armi pari con lo show Netflix “Daredevil” uscito a partire dal 2015, il cui successo unanime di pubblico e critica ha portato alla realizzazione di ben tre stagioni, oltre alla serie spin-off “The Punisher” e alla miniserie crossover “The Defenders”.

Il mix di scelte vincenti che ha reso l’adattamento televisivo di “Daredevil” un trionfo del tutto inaspettato - merito senz’altro dei toni maturi non comuni a una produzione fumettistica e di un cast che vanta nomi del calibro di Vincent D’Onofrio - ha sicuramente alzato l’asticella delle aspettative per il revival. Ispirandosi a una delle iconiche storyline realizzate da Frank Miller, “Daredevil - Born Again” si colloca in cima tra le produzioni Marvel più ambiziose, dopo un periodo di gestazione piuttosto travagliato che ha motivato il posticipo del progetto a marzo 2025, a distanza di tre anni dall’annuncio avvenuto all’edizione del San Diego Comic-Con 2022. Insieme agli irrinunciabili Charlie Cox e Vincent D’Onofrio, rispettivamente gli interpreti di Matt Murdock/Daredevil e dello spietato Kingpin, tornerà nella serie anche Jon Bernthal nei panni di Frank Castle/The Punisher.

Con un quantitativo di diciotto episodi, si preannuncia una narrazione più profonda e articolata rispetto alle ultime produzioni in onda su Disney+. A tal proposito, in un’intervista rilasciata a Rotten Tomatoes, D’Onofrio ha fatto intendere che lo show manterrà le atmosfere cupe conosciute in passato, ma sarà perfino più crudo e violento: «C'è una cosa in particolare, che il mio personaggio fa, che non riesco a credere sia stata inserita nel montaggio».

È noto inoltre che nei piani iniziali le intenzioni della Marvel fossero quelle di cancellare i vecchi trascorsi con “Daredevil” e ripartire da zero con “Born Again”. A conferma di ciò è intervenuto lo scorso mese Charlie Cox, rivelando quanto segue: «All'inizio Elden non era stato invitato a partecipare allo show... Avevano scritto un cameo nel primo episodio per chiudere il legame con la vecchia serie e dare ai vecchi fan una chiusura, ma l'hanno eliminato nella nuova versione».

Sappiamo tuttavia che i piani per il progetto sono cambiati a seguito di una revisione creativa, e molti attori apparsi in passato come Deborah Ann Woll e Elden Henson torneranno nella serie. Intervistato da Entertainment Weekly, Cox ha manifestato il suo entusiasmo anche in ricordo dei bei momenti trascorsi coi colleghi sul set dei vecchi episodi: «Il primo giorno sul set con Deborah, me e Elden è stato davvero speciale perché la scena che stavamo girando era una scena in cui ricordavamo i vecchi tempi e tutte le cose che avevamo fatto insieme. Ed è successo che l'abbiamo girata dopo che non ci vedevamo da anni. Forse non anni, ma di certo non ci vedevamo da molto tempo. Quindi non c'è stato bisogno di recitare, letteralmente. La conversazione che facevamo nella green room era la stessa che facevamo nella scena, praticamente».

E continuando con gli aneddoti, ha aggiunto: «Deborah e io abbiamo girato una scena in cui troviamo una vecchia scatola - mi è permesso dirlo? Penso di poterlo dire - abbiamo girato questa scena in cui troviamo degli oggetti del passato, ed erano cose vere del passato. Erano cose del vecchio show. Stavamo ricordando insieme, ed è stato dolce. È stato un po' come se la vita imitasse l'arte. Sono davvero impressionato da ciò che gli sceneggiatori sono riusciti a fare permettendoci di mantenere quella storia ma anche di presentarla in un modo che non sia alienante».

