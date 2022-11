Alghero capitale della danza grazie al ricco calendario messo a punto da ExPopTeatro per la XX^ edizione del FestivAlguer.

Al centro della manifestazione l’arte performativa e le sue diverse espressioni artistiche, con una serie di appuntamenti inseriti nel cartellone di eventi del Cap d’Any 2022-2023. Oggi la conferenza stampa di presentazione nei locali de Lo Quarter con gli organizzatori, Valeria Ciabattoni per ExPopTeatro, il sindaco Mario Conoci, il presidente della Fondazione Alghero Andrea Delogu, l’assessore al Turismo Alessandro Cocco e Chiara De Lorenzo, la responsabile marketing dell’azienda Sella & Mosca che sponsorizza l’iniziativa culturale. Sei formazioni per dieci spettacoli distribuiti in tre giornate, il 16, 17 e 18 dicembre.

Si parte con uno spaccato dei più famosi balli sardi, giovedì 16 dicembre alle 17.45 in piazza Pino Piras. A seguire lo spettacolo “Miss Lala al Circo Fernando/in a room - un panorama di esperienze”, protagonista Marigia Maggipinto, storica interprete della compagnia del Tanztheater di Pina Baush. Lo spettacolo,previsto alle 17.30 al MŪSA, il Museo Archeologico di Alghero, verrà riproposto alle 18.30 e alle 19.30. Venerdì 17 dicembre sarà sempre il MŪSA ad ospitare dalle 17.30 il lavoro del coreografo londinese Alexander Whitley. “Pattern Regression”. Lo spettacolo verrà riproposto alle 18 e alle 19.30.

Alle 18.30 appuntamento in piazza San Michele con il teatro fisico e la danza di Marianna Moccia e Valeria Nappi sella compagnia FUNA. Chiusura del festival domenica 18 dicembre con la conclusione del progetto inedito “Umbratile. Cantica” dell’attrice Monica Serra e del musicista filosofo Fabio Talloru. Lo spettacolo è in programma alle 17.30 in piazza Pino Piras. Gran finale alle 18.30 negli spazi de Lo Quarter, allestiti a festa, con lo lo show dedicato al ballo, al ritmo e alla musica che supera i generi, gli stili e le nazioni: “Dancefloor”, il nuovo concerto dell’Orchestra di Piazza Vittorio.

Tutti gli spettacoli del FestivAlguer sono gratuiti previa prenotazione al numero 349 41 27 271 o all’indirizzo mail expopteatro@gmail.com. Per il concerto dell’Orchestra di Piazza Vittorio l’ingresso è a pagamento. Il costo del biglietto è di 10 euro. Prevendite aperte online sul circuito VivaTicket. In caso di maltempo tutti gli spettacoli all’aperto verranno ospitati nei locali dell’ex Mercato Civico.







