L’artista Daniele Contu arriva a teatro con il suo nuovo spettacolo “Maa veraamente?”. L’appuntamento è per il 10 novembre alle 21 sul palcoscenico dell’Auditorium del Conservatorio di Cagliari ma le prevendite partiranno sabato 15 luglio, alle 19. La nuova avventura, coraggiosa, arriva dopo anni di show dal vivo, lunghe tournée, divertentissime serate nelle piazze della Sardegna.

«Sceneggiatori, drammaturghi, registi, attori, cantanti, ballerini, comici e tutte le figure impegnate nella creazione dello spettacolo dal vivo lavorano perché lo spettatore possa vivere al meglio questa meravigliosa esperienza. Lo spettatore va coccolato: deve assistere allo spettacolo non su sedie scomode e insufficienti, sparse o distanti, in piazze rumorose, accanto a strade trafficate. No! Serve la magia. La magia di un teatro e di una luce che si spegne in sala, di un sipario che si solleva, di un pubblico che trattiene il fiato per poi venire trascinato in un mondo nuovo e fantastico», spiega Contu, alludendo a quell’universo che con la sua arte sa ricreare e portare in scena.

Attore, comico, ventriloquo, Daniele Contu in “Maa veraamente?” racconterà al pubblico la sua storia e i suoi personaggi esistenti o esistiti in situazioni veramente accadute, esasperandone la drammaticità con ironica intelligenza e intelligente ironia. Una rielaborazione della realtà che, come l’artista ci ha insegnato, segue la regola delle 3P: possibile, plausibile, probabile. Per Contu il palco dell’Auditorium è un traguardo, raggiunto dopo una lunga carriera e a seguito del desiderio di condividere con il suo pubblico il «piacere di uno spettacolo ben fatto».

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata