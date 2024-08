Sabato la marina di Sorso si trasforma in una discoteca all'aperto per l'evento “Disco Ring” che prenderà il via alle 20.30. Sino all'alba si alterneranno diversi dj isolani.

Guest star Dylan Potenza, in arte El Matador, ventunenne di Ciampino che ha conquistato la scena musicale italiana dopo la partecipazione al talent di Netflix “Nuova Scena”. Il suo verso “Non ho più problemi da quando sono El Matador” è diventato un vero e proprio mantra per i giovanissimi.

Accanto a lui, si esibirà Daniel DJ, il più giovane DJ d’Italia, insieme a Dj Marras, Dj Mastino e CAP, pronti a far scatenare il pubblico con i loro set coinvolgenti.

L'evento promette di far ballare tutti fino alle prime luci del mattino, introducendo anche un nuovo format "Aloha", un elemento di sorpresa che accresce ulteriormente l'attesa e la curiosità per questa notte speciale.

