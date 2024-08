A Curcuris e Gonnosnò appuntamenti con la devozione e la musica in piazza.

A Curcuris, si terrà la “Festa dell’Assunta”, organizzata dalla Parrocchia e dal Comitato della festa. Oggi, alle 19.30, la processione per le vie del paese; alle 20 la Santa Messa, nel piazzale della chiesa di Santa Maria. Alle 22.30, sul palco “Marta e il suo gruppo”. Domani, alle 10.30, la messa solenne. Alle 19.30 i vespri e la recita del rosario, poi processione davanti alla Chiesetta e canto de “Is Coggius”. Alle 22.30 chiusura di serata con la musica dei “Carovana Folk”, poi Djset. Venerdì, alle 11 e alle 19.30 Santa Messa, mentre dopo le 20 è prevista la fiaccolata. Alle 22.30, il gruppo “A Ballare”, poi Djset. Chiusura domenica, alle 10.30, l’ultima processione, a cui seguirà alle 11 la messa. Alle 18.30, in piazza Municipio, animazione per bambini e ragazzi con gonfiabili, truccabimbi e bolle. Alle 22, balli sardi e canti con Maurizio Sollera, Giuseppe Pintus e Luca Loria, in una serata offerta dalla Pro loco.

A Gonnosnò saranno due giorni di festa in onore di Sant’Elena. I festeggiamenti sono organizzati da comitato di “Sant’Elena 2024”, Comune, Pro loco e parrocchia. Sabato, alle 22.30, lo spettacolo di Massimo Pitzalis con il gruppo “A Ballare”, poi Djset con “Roby V”. Domenica, alle 10, la processione e, alle 11, la Santa Messa. Dalle 18 alle 20 “Max Animazione”, dedicata ai più piccoli, mentre alle 22.30 chiuderà la festa la musica dei “Deamistade” e all’una Djset con Dario Sarais.

