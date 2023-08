Musiche cubane e jazz domani a Usellus. È in programma, infatti, il concerto “Cuban Jazz and Blues”, dalle 21.30, nel sagrato della Chiesa di Santa Reparata.

L’evento, che rientra nel cartellone di appuntamenti “Giaras in Festa”, nasce dalla collaborazione tra i Consorzio “Due Giare” e l’associazione “Palazzo d’Inverno”. Sul palco si esibirà Irina Arozarena, alla voce, Sebastian Marino, alla tastiera, Juan Carlos Avila, al basso, e Yoris Beltran alla percussione.

Grande protagonista sarà la cantante pop Arozarena, che cominciò a cantare per la tv cubana a soli 4 anni e a 10 entrò nel conservatorio, studiando clarinetto fino all’età di 18 anni. In seguito si è esibita in Italia e nel mondo, oltre ad aver partecipato a noti programmi televisivi italiani (I migliori anni, I Fatti Vostri e Alle Falde del Kilimangiaro) e aver partecipato alle tournée di Ivana Spagna, Sandro Giacobbe e Tom Sinatra. La Arozarena, inoltre, nella sua carriera vanta anche la partecipazione a decine di produzioni discografiche internazionali.

