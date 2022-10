Cosa ci aspetta oggi, 11 ottobre, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Giornata che parte a rilento nonostante gli impegni in agenda. Vi sentirete un po’ stanchi e svogliati.

Toro: I recenti dubbi sulla vostra relazione finalmente finiranno. Troverete tutte le certezze di cui avete tanto bisogno.

Gemelli: Avete mai preso in considerazione lo yoga? Potrebbe essere una buona soluzione allo stress degli ultimi giorni.

Cancro: La vostra sensibilità ed empatia vi permetterà di essere di grande aiuto a una persona vicina in difficoltà.

Leone: Quando bisogna agire di certo non perdete tempo. Questa vostra caratteristica porterà successi al lavoro.

Vergine: Ora che avete capito come essere meno rigidi abbandonatevi completamente tra le braccia del vostro amore.

Bilancia: I single potrebbero ritrovarsi incastrati in una frequentazione non ottimale. Evitate di perdere tempo.

Scorpione: Dimenticate quel torto subito anni fa. Portare rancore vi toglie solo energie e vi ancora al passato.

Sagittario: Ricevere un rimprovero non è mai piacevole ma può essere utile per capire in che modo migliorare.

Capricorno: Dimostrare affetto alle persone care non è sinonimo di debolezza. Siate meno freddi, sopratutto con la famiglia.

Acquario: Qualcuno chiederà di voi. Ancora una volta vi siete isolati senza dare notizia alcuna. Fuggire alla lunga vi stancherà.

Pesci: Dopo una giornata lavorativa intensa avete voglia di divertirvi. Chiamate il vostro amico fidato per l’aperitivo.

