Cosa ci aspetta oggi, 11 luglio, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Anche l’estate è tempo per riflettere. Oggi avrete occasione per riprendere in mano ciò che avete lasciato andare.

Toro – C’è una piccola gioia in ogni cosa. La giornata ve la riserva. Abbiate cura di trovarla: non è mai troppo tardi.

Gemelli – A volte, anche di domenica non ci si ferma mai. Eppure, oggi per voi il riposo assumerà un sapore nuovo: quello della vita.

Cancro – Se da troppo tempo le cose non funzionano, lasciatevi orientare dalla pace che troverete oggi e fate una scelta.

Leone – La strada è spianata per affrontare quel problema. Con il coraggio che vi contraddistinguono andatele incontro.

Vergine – La vostra sensibilità non sarà risparmiata in questa giornata ma darà luogo a relazioni più profonde. Apritevi e fatene tesoro.

Bilancia – Vi troverete a dover rinunciare a qualcosa di bello. Sarà per qualcosa di ancora meglio? Ve ne accorgerete più avanti!

Scorpione – La luce dell’alba riporta a galla ogni problema. La serenità oggi nascerà da un volto, forse quello che vedete tutti i giorni...

Sagittario – Attenzione alla paura che mette i freni alla vita. Avete uno spirito di forza che oggi sarà chiamato a venire fuori.

Capricorno – Non abbandonatevi allo scoraggiamento. Una nuova opportunità si affaccerà. Per voi è tempo di ricominciare.

Acquario – Avete sentito dire troppe cose brutte. Toglietevele dalle spalle e liberatevene, perché qualcuno oggi vi ascolterà.

Pesci – Timidi o no, siete determinati a prendervi quello che desiderate. In questa giornata scoprirete che è proprio così che si cresce.

© Riproduzione riservata