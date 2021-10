Cosa ci aspetta oggi, primo ottobre, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Aspettavate questo momento da molto tempo oramai. Adesso potete gustarvelo proprio come avete immaginato...

Toro: Non siate timorosi! Avete diverse sfide davanti e tutte le capacità per affrontarle. Prendete in mano la situazione.

Gemelli: La sfera sentimentale torna a far parlare di sé: nuove fiamme o relazioni consolidate? È la stagione giusta per gli affetti!

Cancro: Non sopportate più la routine e avete in mente di stravolgerla? Un buon primo passo verso una maggiore serenità.

Leone: Qualche scontro in famiglia dovuto alla vostra testardaggine. Se la ragione è dalla vostra parte, non serve insistere così!

Vergine: Lasciate andare il passato: non c’è persona più libera di chi non ha vincoli con ciò che è stato ma non è più...pensateci!

Bilancia: Siete in cerca di un nuovo impiego. Cercate di analizzare bene i pro e i contro per non incappare in sorprese indesiderate.

Scorpione: Ultimamente siete un po’ distratti e, sul lavoro, si nota. Tenete a bada i pensieri, è il momento di essere razionali.

Sagittario: Qualche nuova proposta sta mettendo in crisi il vostro cuore. Allontanarvi dal partner? Una scelta decisamente non facile.

Capricorno: Vi sembra di non fare mai abbastanza, di essere sempre in ritardo. Non temete, è solo una sensazione passeggera!

Acquario: Forse non avete dato abbastanza credito a chi vi è stato vicino così a lungo. Pensateci bene prima di tagliare i ponti...

Pesci: La fortuna sta girando dalla vostra parte! Dopo qualche peripezia il sole tornerà a splendere, soprattutto per voi.

