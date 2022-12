Cosa ci aspetta oggi, 1 dicembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Volete vederci chiaro nella vostra situazione economica: questo è il momento giusto per fare un bilancio.

Toro: La serenità si farà strada quest’oggi, a dispetto di qualsiasi intralcio e pensiero negativo.

Gemelli: A volte vi sembra che niente proceda come vorreste, ma fortunatamente gli amici non vi abbandonano.

Cancro: Non perdete mai l’abitudine di dedicarvi al vostro benessere. Meglio portarsi avanti in vista delle festività.

Leone: In amore, se anche non arriveranno le novità desiderate, le cercherete e le provocherete voi.

Vergine: Lo spirito positivo con cui affrontate la giornata è di per sé garanzia di successi sul fronte professionale.

Bilancia: Non è il momento dei progetti mirabolanti, delle fughe in avanti: meglio riflettere un minuto in più.

Scorpione: Rimandate qualche impegno, se è possibile, e dedicate una bella fetta del vostro tempo al relax.

Sagittario: Quello che vi sembra più importante, in questo momento, è capire la persona amata e sentirvi compresi.

Capricorno: Inizia dicembre e vi sentite già in piena atmosfera natalizia. Sarebbe quindi il caso di essere più buoni...

Acquario: Spendete molto in questo periodo, specialmente per i regali di Natale. Occhio a non esagerare.

Pesci: Vi impegnerete a fondo per scovare la soluzione a un problema famigliare che vi sta molto a cuore.

