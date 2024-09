Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni degli Astri!

Ariete: Non siate timidi: chiedere non costa nulla e vi renderà anche più interessanti di quanto non pensiate...

Toro: Non dimenticatevi che c’è qualcuno che non vede l’ora di vedervi al rientro dall’ufficio. Evitate di lamentarvi...

Gemelli: Avete preso delle belle delusioni in questo periodo: ora è tempo di mettersi in sesto e ricominciare da zero.

Cancro: Ultimamente avete l’impressione che il carico di lavoro e stress sia insostenibile. Forse dovreste organizzarvi...

Leone: Tutto quello che vorreste fare oggi è spiaggiarvi sul divano, proprio come se foste in vacanza...

Vergine: C’è quella persona che sta attraversando un momento difficile: proponetele una chiacchierata in compagnia!

Bilancia: Le ferie vi ronzano ancora per la testa e impediscono la concentrazione. Provate a stare nell’oggi!

Scorpione: La curiosità è più forte di voi: non vedete l’ora di sapere quella novità che si vocifera possa rivoluzionare le cose.

Sagittario: Non pensavate che questo periodo sarebbe stato così roseo: a quanto pare ve lo siete davvero meritato!

Capricorno: Prendetevi del tempo per parlare di ciò che vi sta facendo soffrire. Ne uscirete rigenerati, provare per credere!

Acquario: Ogni volta cercate di essere oltremodo carini con gli altri, ma così rischiate di non essere più voi stessi.

Pesci: Vi piacerebbe dire addio ai pensieri ma c’è quella cosa, nell’angolino della testa, che proprio non vi torna...

