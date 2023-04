Cosa ci aspetta oggi, 9 aprile, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Ci sono giornate in cui tutto sembra triste e altre come oggi dove basta un sorriso per farvi stare meglio.

Toro: Mettete da parte la gelosia o i conflitti con il partner non avranno mai fine. Riflettete prima di parlare!

Gemelli: Se la vostra solitudine non è un peso, circondatevi comunque di amici. Vi aiuteranno nei momenti difficili.

Cancro: La giornata inizia un po’ a rilento, ma per fortuna si risolleverà a partire dal pomeriggio. Coccole in vista!

Leone: In questo periodo avete proprio voglia di cambiamenti. A volte serve coraggio per poterli attivare.

Vergine: State progettando una lunga vacanza, ma il destino pare abbia altri piani per voi. Lasciatevi stupire ogni tanto.

Bilancia: Le storie nate da poco dovranno superare dei piccoli ostacoli. Per fortuna avete da sempre tanta pazienza!

Scorpione: Quando sentite che una situazione vi sta sfuggendo di mano vi fate prendere dall’ansia. Ragionate!

Sagittario: Fate bene a non essere sempre troppo ligi alle regole. Ogni tanto uscire dagli schemi dona più energia!

Capricorno: Giornata speciale da passare in famiglia e con chi si ama. Ci voleva un po’ di pace dopo tante lotte.

Acquario: Oggi non fate i polemici, ogni tanto provate anche a starvene in silenzio e ad ascoltare le opinioni altrui.

Pesci: Le giornate in famiglia sono ciò che più amate. Oggi preparerete bellissime sorprese, come non amarvi?

