Come sarà la giornata di oggi? Ecco cosa dicono le stelle.

Ariete: Giornata indimenticabile, ecco come sarà questo sabato per molti di voi, tra amicizie, incontri, passioni ufficiali e clandestine.

Toro: Potrebbe presentarsi un problema nella sfera familiare. Fate in modo che ciò non vi distragga troppo dai vostri obiettivi.

Gemelli: Sul lavoro tutto procede per il meglio, esattamente secondo i vostri desideri e aspettative. Ora godetevi il weekend.

Cancro: Libertà per voi significa due cose: amici e viaggi. Se sognate l’avventura è il momento di programmare l’estate.

Leone: Vivrete momenti vivaci e avvenimenti gradevoli, ma anche imprevisti e malumori. Sfogatevi con il vostro hobby.

Vergine: Avete voglia di prendervi una pausa dalle responsabilità familiari? Concedetevi qualche ora di svago.

Bilancia: Non tiratevi indietro se vi si presenterà l’occasione per un sano divertimento con il partner, qualunque esso sia.

Scorpione: Giocate bene le vostre carte in questo bel periodo, ricco di stelle che vi vedono attivi mentalmente.

Sagittario: Le incomprensioni, nel rapporto di coppia, appesantiscono l’intesa ma troverete sicuro conforto nel partner.

Capricorno: Sul fronte lavorativo potreste mettere a segno un bel colpo. Riflettetici su nel fine settimana, e da lunedì si riparte.

Acquario: La strada per la felicità per voi è libera da ostacoli! L’importante però è che non ve li creiate voi stessi.

Pesci: Accantonate dubbi e spolverate i vecchi progetti: il tempo libero in fondo serve anche a quello.

