Cosa ci aspetta oggi, 7 luglio, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Avete speso moltissime delle vostre energie in un’amicizia che si sta esaurendo da sola. Non trattenetela...

Toro – Rimpiangete di non aver colto l’attimo? La prossima volta date ascolto al vostro istinto e siate più impulsivi!

Gemelli – Vi sentite in bilico in una situazione molto incerta che vi crea molti pensieri. L’importante è essere onesti!

Cancro – Cominciate finalmente a credere di più in voi stessi e vedrete che i risultati arriveranno da soli. Fidatevi di più!

Leone – Non avete più risposto a quel messaggio importante di un vecchio amico? Chiamatelo e organizzate un’uscita!

Vergine – Voi avevate intuito fin da subito che dietro quel faccino d’angelo si nascondeva un demonio. Vi siete salvati!

Bilancia – Beneficiate di un periodo davvero positivo e fortunato per voi: non vi resta che mirare al vostro vero obiettivo!

Scorpione – Riscoprirete una passione che avevate “dimenticato nel cassetto”. Diventerete un po’ nostalgici...

Sagittario – Troverete la vostra strada solo nel momento in cui sarete pronti a chiarire quali sono i vostri sogni.

Capricorno – Cominciate a sentirvi strani, come se non foste realmente voi stessi? Non è che siete innamorati?

Acquario – Se partite per una gita in montagna controllate di aver preso il necessario per una giornata nella natura...

Pesci – Il peggio sembra essere definitivamente passato: non vi resta che guardare avanti e sperare in meglio!

© Riproduzione riservata