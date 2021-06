Cosa ci aspetta oggi, 7 giugno, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Dove sono finiti i vostri buoni propositi per rimettervi in sesto? La bilancia non mente, c’è da darsi una regolata.

Toro: Sono giorni pieni di sfide, ma state riuscendo ad affrontarle una alla volta. Continuate così e tutto si sistemerà per il meglio.

Gemelli: Se venite colti spesso da momenti di negatività totale, non fatevi trascinare. Fate un bel respiro e calmatevi.

Cancro: Siete indecisi, molto indecisi, sul da farsi. Ma se tentennate così tanto, vuol dire che quella cosa non vi convince molto.

Leone: Siete apprezzati perché riuscite a essere il punto di riferimento altrui. Ma a volte ascoltate un po’ anche voi stessi!

Vergine: Sul lavoro in questi ultimi giorni vi stanno facendo dannare in modo particolare. Non perdete il controllo, però.

Bilancia: Avete notato che il comportamento di una persona è cambiato. Non abbiate paura ad affrontarla apertamente.

Scorpione: Ultimamente state calcando l’onda del momento. State molto attenti a non perdere l’equilibrio e cadere.

Sagittario: Nonostante tutto, continuate a essere molto stanchi. Non sarà forse il momento di prendersi una vacanza? Osate!

Capricorno: Al lavoro state ottenendo grandi successi. Non gonfiate troppo il petto e cercate di mantenere un profilo basso, però.

Acquario: Quando siete presi da una situazione, rischiate di dimenticarvi di tutto il resto. Non fatevi sfuggire nulla o ve ne pentirete!

Pesci: Le enormi spese per la casa che state affrontando ultimamente vi butta già di morale. Ma poi vedrete che risultati!

© Riproduzione riservata