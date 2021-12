Cosa ci aspetta oggi, 7 dicembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Fate presto il punto della vostra situazione finanziaria, che sommariamente dovrebbe essere abbastanza buona.

Toro: Momenti gratificanti e molto felici si prevedono nel settore professionale, ancor di più se avete un’attività autonoma.

Gemelli: Presto vi accorgerete che l’amore e la tranquillità affettiva, sono molto più importanti di quanto pensavate...

Cancro: Tutto in ordine al lavoro, e le vostre mansioni si svolgono in armonia con gli altri membri dello staff. La promozione è in arrivo.

Leone: Lo stacanovismo fa parte della vostra indole, ma non dimenticate quegli amici che hanno bisogno di voi.

Vergine: Smettetela di portare rancore al vostro partner. Di una piccola sciocchezza ne state facendo un monumento.

Bilancia: Avete la testa tra le nuvole e questo potrebbe impedirvi di vedere una persona che nutre per voi stima e simpatia.

Scorpione: Si avvicina il Natale e un flirt insperato potrebbe farvi passare queste feste in dolce compagnia. Tempismo perfetto!

Sagittario: Potreste trovarvi nella spiacevole situazione di impegnarvi tanto e ottenere poco. E questo è molto frustrante...

Capricorno: Attivi e intraprendenti lo siete da sempre, e questo è un bene su tutti i fronti. Non lasciate nessuno indietro però.

Acquario: Per quanto vi è possibile, Impostate la modalità “no stress” e godete di un po’ di tempo libero: ne avete bisogno!

Pesci: Una cotta inaspettata potrebbe lasciarvi incerti per diversi motivi. Ma già domani andrete dritti al punto.

