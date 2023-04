Cosa ci aspetta oggi, 7 aprile, secondo lo Zodiaco.

Ariete – La vostra pazienza sarà messa a dura prova dai colleghi. Fate un lungo respiro e resistete fino a sera.

Toro – Un po’ di stanchezza è normale quando si lavora tanto come fate voi. Coraggio: il weekend è alle porte!

Gemelli – Giornata interessante dal punto di vista degli affari. Ci sono nuove prospettive che dovrete affrontare.

Cancro – A volte rispondete male senza nemmeno accorgervene. Chiaritevi o rischiate di rovinare un rapporto.

Leone – Nuove scelte, improvvisi amori, tante novità. Questo periodo per voi apre molte porte, tutte da attraversare.

Vergine – Il cervello dice una cosa, il cuore un’altra. Chi ascoltare? Magari chi avete ignorato la scorsa volta, chissà...

Bilancia – Ci sono stati momenti migliori, ma non temete tutto si sistemerà. Dovete solo non perdere la speranza.

Scorpione – Fate in modo di non perdere le persone che vi vogliono bene a causa del vostro carattere spigoloso.

Sagittario – Fate attenzione ai consigli non richiesti. Potrebbero esserci persone poco oneste nei vostri confronti.

Capricorno – Quando siete tesi rischiate di dire cose che non pensate. In questa giornata cercate di rilassarvi.

Acquario – Quando qualcuno minaccia la vostra libertà in automatico lo allontanate. Preferite agire in modo secco.

Pesci – Soffrite troppo per un’amicizia chiusa per un vostro errore. Perché non scrivete una lettera di scuse?

