Cosa ci aspetta oggi, 6 maggio, secondo lo Zodiaco.

Ariete_Siete carichi per essere l’anima della festa di stasera: siete pronti a brillare e conquistare tutti. Beati voi!

Toro_Ora che la settimana si è conclusa potete dedicarvi a ciò che più vi piace: il relax assoluto.

Gemelli_Un incontro che stavate aspettando da tempo potrebbe accadere a breve...Aguzzate la vista!

Cancro_Potrebbe essere finalmente giunto il momento di chiudere la porta al passato e voltare pagina...

Leone_Un amico ha ferito il vostro orgoglio? Cercate di non reagire con atteggiamenti troppo permalosi.

Vergine_Gli ultimi mesi il carico di lavoro è stato eccessivo, ma ora avete meno pensieri e potete staccare la mente...

Bilancia_Avevate in programma un weekend romantico ma è andato tutto in fumo? Puntate sulla semplicità, per stupire.

Scorpione_Resistere a una tentazione vi sembra impossibile, ma pensate a come reagirebbe il partner al tradimento...

Sagittario_Il vostro spirito avventuriero e aperto alle novità vi sarà molto d’aiuto in questi giorni ricchi di sorprese.

Capricorno_Siete ancora nervosi per malumori nati sul lavoro? Cercate di distrarvi in questo week end...

Acquario_La gelosia non è sintomo di grande amore, ma di enorme insicurezza. Provate a fidarvi di chi amate...

Pesci_La primavera è la stagione dell’amore per eccellenza e voi siete pronti a farvi colpire dalla freccia di Cupido.

