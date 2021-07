Cosa ci aspetta oggi, 5 luglio, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Piccoli passi avanti verso la meta sono comunque una soddisfazione, no? Continuate così e presto potrete festeggiare!

Toro – Non sentitevi costretti a recitare una parte. Chi vi sta intorno saprà apprezzarvi per come siete, con pregi e difetti!

Gemelli – Non abbiate paura delle difficoltà! Sarete più che in grado di affrontarle tutte, e con ampio margine di successo.

Cancro – Una dieta equilibrata vi sta aiutando a sentirvi più in forma ma concedervi uno sfizio ogni tanto non può fare certo male...

Leone – Avete voglia di godervi il sole ma siete confinati in ufficio? Per ora potete solo sognare, ma manca poco alle vacanze!

Vergine – Sapete che il colore delle peonie cambia a seconda del momento di fioritura? Siate come loro, mai statici o banali!

Bilancia – Il vostro partner vi aiuta a essere persone migliori? Se la risposta è sì, complimenti, siete sulla buona strada!

Scorpione – Qualcuno sul lavoro vi rimprovera di essere troppo pignoli. Non dategli ascolto, essere precisi darà i suoi frutti.

Sagittario – Sentirsi fuori posto o poco adatti alla situazione non è mai piacevole ma ben presto non sarà che un brutto ricordo...

Capricorno – Che ne dite di una sorpresa per accendere la complicità con il partner? Un bel dolce fatto da voi sarà molto apprezzato.

Acquario – Aiutare gli altri vi fa sentire vivi. Continuate su questa strada e il vostro impegno vi porterà a grandissime soddisfazioni!

Pesci – A volte dagli errori nascono bellissime opportunità di crescita. Non siate troppo duri con voi stessi, tutti sbagliano!

