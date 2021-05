Cosa dicono le stelle per la giornata di oggi, 31 maggio.

Ariete: Quella persona vi convince proprio poco, e forse stavolta il vostro sesto senso ha ragione. Dategli ascolto.

Toro: Avete ricevuto una proposta molto allettante, ma dovrete prendere in considerazione tutti i pro e contro...

Gemelli: La famiglia non ce la si sceglie, è vero, ma è la prima a venirci incontro nel momento del bisogno. Non trascuratela.

Cancro: Se non siete poi così convinti, vuol dire che non vi va di intraprendere quella strada. Vuol dire che non è il momento.

Leone: Calma e sangue freddo: sbagliare è umano. L’importante è saper chiedere scusa e ripartire da dove ci si è bloccati.

Vergine: Vi sembra di volare verso le stelle. Ma non è che state trascurando troppi aspetti? Siate onesti, con voi stessi e gli altri.

Bilancia: Pesare ogni minima decisione fa parte del vostro carattere. Ma a volte è meglio prendere scelte “di testa”.

Scorpione: Non sempre la miglior difesa è l’attacco. Non siate sempre così scontrosi, perché a volte è controproducente.

Sagittario: Il sonno e la stanchezza sembra che si siano impossessati di voi. Forse state pretendendo troppo dal vostro corpo?

Capricorno: Vi sottovalutate spesso, ma i complimenti sinceri che state ricevendo dimostrano che state lavorando bene.

Acquario: Vi sembra di star annegando in mille impegni. Non è che magari è colpa vostra che vi siete caricati troppo?

Pesci: Non fate finta che vada tutto bene. Se qualcosa vi fa storcere il naso, abbiate il coraggio di affrontare il discorso.

