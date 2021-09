Che giornata sarà? Ecco cosa dicono le stelle per il 30 settembre.

Ariete: Da qualche tempo state cercando di parlare con una persona cara, ma non c’è verso. Voi più di così non potete davvero fare...

Toro: Sul lavoro avete avuto alcuni screzi, negli ultimi giorni. Non vi preoccupate: tutto si risolverà senza alcun problema.

Gemelli: Determinazione e forza di volontà non vi mancano. Provate quindi a tirare fuori il carattere con chi vi critica continuamente.

Cancro: Il mese si conclude nello stesso modo in cui era iniziato: all’insegna della positività e della voglia di emergere positivamente.

Leone: Oggi la malinconia e la nostalgia faranno capolino nelle vostre vite. Provate a scacciarle con qualche diversivo.

Vergine: Con il partner le cose stanno andando a gonfie vele. Forse sta arrivando il momento di fare un piccolo passo in più...

Bilancia: Le persone care vi amano perché siete sempre in grado di dare consigli giusti. È una delle vostre doti migliori.

Scorpione: In questo periodo tirate fuori spesso i vostri artigli. Attenzione, però: correte il rischio di farlo anche con chi non lo merita.

Sagittario: Vi sentite un po’ depressi per alcune situazioni professionali. In alcuni frangenti vi sembra di non essere valorizzati.

Capricorno: Questa sera approfittate dei vostri momenti liberi per rilassarvi. Un buon libro o un film classico sono proprio l’ideale.

Acquario: Vi attende una giornata un po’ complessa, soprattutto in campo sentimentale. Coraggio, “domani è un altro giorno”.

Pesci: Da un po’ di tempo un collega di lavoro sta diventando qualcosa in più per voi. Occhio a non innamorarvi...

© Riproduzione riservata