Cosa ci aspetta oggi, 3 maggio, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Vi sentite bloccati in situazioni che non fanno per voi, ma non disperate. Avete tutti gli strumenti per uscirne.

Toro: Non lo ammetterete mai, ma siete gelosissimi. Attenzione però, l’insicurezza tende a penalizzare i rapporti.

Gemelli: Sul lavoro le cose continuano a girare bene per voi, ma sentite di non aver ancora sistemato ogni dettaglio.

Cancro: Conoscete molte persone, ma state stringendo una forte amicizia con qualcuno in particolare.

Leone: Potreste sentirvi delusi dal comportamento di una figura su cui avevate puntato. Forse però esagerate.

Vergine: Gli imprevisti non sempre sono negativi, specialmente in amore. Occhio però a non distrarvi troppo.

Bilancia: Nell’attesa di un nuovo inizio professionale, mettete mano alle situazioni lasciate in sospeso.

Scorpione: L’intesa con il/la partner rimane buona. Ora cercate di essere più aperti sulle vostre questioni lavorative.

Sagittario: Potreste avere un’impennata nelle spese, quindi meglio prendere qualche accorgimento preventivo.

Capricorno: Oggi possibilità di incontri fortunati e occasioni da cogliere al volo. Non impigritevi seppur stanchi per il lavoro.

Acquario: Vi serve tranquillità adesso, quindi è il momento di far fuori i pensieri negativi che spesso si ripresentano.

Pesci: Non c’è che dire, state vivendo un buon momento sotto tutti i punti di vista. Potete anche osare qualcosa.

