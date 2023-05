Cosa ci aspetta oggi, 29 maggio, secondo lo Zodiaco.

Ariete: L’estate è alle porte e non vedete l’ora di staccare la testa. Da dove iniziare? Parlatene con gli amici!

Toro: Vi frullano in testa un po’ di pensieri, e il cuore è inquieto: sarà la scelta giusta? Con calma lo capirete.

Gemelli: Non siate così severi con voi stessi, del resto a tutti capita di fare certi errori. Imparate a perdonarvi.

Cancro: Maggio non è andato esattamente secondo le aspettative. Ora che arriva giugno siate furbi: lasciatevi stupire!

Leone: Il supporto delle persone che amate vi sta aiutando a vedere le cose dalla giusta prospettiva, forse...

Vergine: Prendete coraggio e parlate con quella persona. Non avete proprio nulla da perdere, non vi pare?

Bilancia: “Occhio per occhio dente per dente”: ma siete sicuri che poi troverete pace? Forse è il caso di ripensarci...

Scorpione: Dentro vi sentite un po’ scombussolati dai nuovi eventi, ma la bella stagione vi rende più sicuri e raggianti.

Sagittario: Tenere per voi ciò che è importante può aiutarvi in molte situazioni: attenti a non restare in balia di altri.

Capricorno: Non siate affrettati né eccessivamente cauti: la virtù sta nel mezzo! Saprete fare la scelta giusta, vedrete.

Acquario: Aria di tempesta con amicizie storiche, ma non temete, tutto si risolverà. Ascoltate e apritevi al dialogo!

Pesci: Da bravi pesciolini non vi viene in mente che forse sarebbe il caso di approdare sulla terra, almeno per oggi...

© Riproduzione riservata