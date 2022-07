Cosa ci aspetta oggi, 29 luglio, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Chi cerca di imporsi con prepotenza su di voi non ha ancora capito con chi ha a che fare. Fate valere le vostre ragioni.

Toro – Un po’ di umiltà non fa mai male, soprattutto quando si parla di vita professionale. Riconoscete i vostri limiti.

Gemelli – Finalmente potete chiudere la porta a stress e preoccupazioni, almeno per un po’. Mettete in valigia solo positività.

Cancro – Vi sentite spesso come se aveste un riflettore puntato addosso. Chi vi scruta cerca un pretesto per criticarvi...

Leone – Oggi vi sentite invincibili e avete ragione! È in arrivo per voi un carico di opportunità che vi faranno volare fra le stelle.

Vergine – Non potete sempre avere tutto sotto controllo, certi risvolti non si possono prevedere. Oggi, pensateci un po’ su.

Bilancia – Coltivate la vostra tranquillità interiore senza reprimere l’emotività ma accogliendo i sentimenti a braccia aperte.

Scorpione – Quando le cose non vanno come vi sareste aspettati, cercate di non disperare. Il destino ha in serbo per voi grandi cose.

Sagittario – State attraversando - e superando - una prova particolarmente ardua. Non desistete proprio ora, a un passo dalla fine.

Capricorno – Per vivere in armonia con il mondo circostante dovete imparare a conoscervi. Iniziate con un percorso introspettivo.

Acquario – Un fallimento non è la fine del mondo, anzi, fatene tesoro! Forse avete evitato di prendere una strada sbagliata...

Pesci – A volte c’è bisogno di lasciarsi andare un po’ per poter mostrare agli altri quanto si sia davvero brillanti e unici.

