Cosa ci aspetta oggi, 29 gennaio, secondo lo Zodiaco.

Ariete – La stanchezza inizia a farsi sentire, ma tenete duro. Con oggi passa la metà della settimana, e presto potrete tirare il fiato.

Toro – L’energia non vi abbandona mai, ma il partner potrebbe essere meno temprato di voi. Cercate quindi di tenerne conto.

Gemelli – Oggi la sezione duplice del vostro segno è più presente del solito. L’umore instabile potrebbe un po’ scombussolarvi.

Cancro – L’affinità con un collega inizierà a venire meno e ne soffrirete. Mettete in campo la vostra sensibilità e tutto andrà al meglio.

Leone – Giornata di tensioni e possibili discussioni in famiglia. Attenzione al dialogo: non lasciatevi andare a ruggiti eccessivi.

Vergine – Non c’è niente di meglio di una serata in compagnia per lasciarvi andare almeno un po’. Stasera dite addio alla rigidità.

Bilancia – Nuovi progetti si fanno avanti, e sta a voi capire come gestire il tutto al meglio. Se avete bisogno di supporto, chiedetelo!

Scorpione – La giornata sarà incrinata per molti segni, ma non per il vostro. Con la tenacia che vi caratterizza, supererete ogni ostacolo.

Sagittario – Possibili novità in arrivo: a seconda dei prossimi passi, la sorte potrebbe sorridervi e regalarvi un’occasione da sfruttare.

Capricorno – Oggi il mondo vi sta leggermente antipatico. Ricordatevi però che solo voi avete il potere di cambiare i vostri pensieri.

Acquario – La solitudine non vi spaventa, anzi, spesso la bramate. Cercate quindi di dedicare a voi del tempo che vi rilassi.

Pesci – Ogni tanto vi capita di ricadere in circoli viziosi che vi eravate ripromessi di lasciarvi alle spalle: lavorate sull’equilibrio.

