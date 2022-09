Cosa ci aspetta oggi, 28 settembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Il vostro modo di esprimere apprezzamenti verso le altre persone è molto sottile. Cercate di non essere fraintesi.

Toro: Oggi vi sentite un po’ fuori forma. Una sessione di esercizio fisico serale vi aiuterà a recuperare il massimo delle forze.

Gemelli: Giornata all’insegna dell’amore. I single faranno interessanti incontri, chi è in coppia si sentirà apprezzato.

Cancro: Siete sempre disponibili per gli altri, ma cercate di fare in modo che questo non significhi farvi mettere i piedi in testa.

Leone: Discussioni in vista. Fate attenzione alle parole che scegliete di usare, potrebbero influenzare la reazione di chi vi ascolta.

Vergine: In questi giorni vi sentite poco compresi nel contesto familiare, e questo porterà a qualche burrasca di troppo.

Bilancia: Le troppe possibilità vi mettono in crisi, iniziate cento progetti senza portarne a termine uno. Fermatevi a riflettere.

Scorpione: Il vostro alone misterioso oggi farà conquiste. Il problema sarà capire se queste attenzioni le desideravate oppure no...

Sagittario: Essere sinceri e diretti è un pregio da apprezzare, ma a volte lo è anche la diplomazia. Attenti a non ferire qualcuno.

Capricorno: In serata sarete posti davanti a una scelta importante riguardo la vostra vita privata e quella lavorativa. Fidatevi di voi.

Acquario: Per voi è essenziale condividere le passioni con il partner. A quanto pare avete trovato la persona giusta!

Pesci: Sul fronte comunicazione potrebbe esserci qualche intoppo. Ritagliatevi un po’ di spazio per voi stessi e andrà meglio.

© Riproduzione riservata