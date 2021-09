Cosa ci aspetta oggi, 27 settembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Quando pensate alla tranquillità, quali scenari vi vengono in mente? Cercate di ricrearli a casa vostra per rilassarvi...

Toro – Tutti hanno bisogno di un po’ di comprensione e voi, in questo momento, la bramate. Chi vi sta vicino lo sa e rimedierà!

Gemelli – Avete molto affetto da dare e vi circondate da persone che lo accolgono a braccia aperte. Bravi! Fa bene al cuore.

Cancro – Qualcuno vi sta concedendo tutte le sue attenzioni ma voi fate finta di non vederle. Non tenetelo sulle spine a lungo!

Leone – Vi sentite più che mai ispirati dai primi colori autunnali che scovate fuori dalla vostra finestra. Mettete a frutto la creatività.

Vergine – A volte vi sembra di non sapere esprimere al meglio le vostre emozioni. Oggi potrete lavorare su questo aspetto di voi...

Bilancia – Se non riuscite a trovare l’occasione giusta per parlare con quel qualcuno, createla voi! Se è speciale, fateglielo sapere.

Scorpione – Un profumo vi farà tornare in mente momenti passati ai quali siete molto affezionati. Immergetevi nei ricordi e godeteveli.

Sagittario – A volte guardarsi attraverso gli occhi degli altri aiuta a concentrarsi sui nostri pregi. Chi vi ama sa quanto valete!

Capricorno – Dopo tanto lavoro, finalmente state iniziando a cogliere i meritati frutti! Continuate così e l’autunno riserverà sorprese.

Acquario – Per gratificarsi dopo un percorso in salita non c’è nulla di meglio di una pausa rigenerante. Annullate gli impegni per oggi!

Pesci – Diffidate da chi vi promette mari e monti. Preferite persone più equilibrate che si presentano sempre per quello che sono.

