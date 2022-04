Cosa ci aspetta oggi, 27 aprile, secondo lo Zodiaco.

Ariete – “Occhio non vede, cuore non duole”. Ma verità taciute possono fare molto più male a posteriori. Pensateci su.

Toro – La vostra allegria e quiete sono contagiose. Non lasciatevi portare nel turbine di chi predilige un’eterna tristezza.

Gemelli – Tanti pensano che vi stiate sottraendo alla vita sociale più “in”, la verità, invece, è che avete trovato la vostra strada.

Cancro – È tempo di rompere gli schemi e fare passi coraggiosi. Fate bene i conti, ma non troppi. La vita è un salto.

Leone – Le qualità non vi mancano, e se pensate che dovreste essere migliori, non significa siate poi così male.

Vergine – La primavera riempie il cuore come solo lei sa fare. Abbandonatevi alla leggerezza di un prato e guardate il cielo.

Bilancia – Le cose in famiglia non vanno troppo bene, ma anche questo è un tempo di passaggio. Cercate di non preoccuparvi troppo.

Scorpione – Verrà un momento più roseo. Non lasciatevi rubare la speranza e circondatevi di persone che la alimentano.

Sagittario – Forse se vi prendeste del tempo per dedicarvi alle passioni, l’ansia lavorativa diminuirebbe. Da sempre avete grandi progetti.

Capricorno – Riprendete a svolgere l’attività fisica che facevate un tempo. La vostra mente (e la vostra grinta) ne gioverà.

Acquario – Il senso di colpa è il vostro peggior nemico. State in guardia e non fatevi trarre in inganno un’altra volta.

Pesci – Quando tutto vi sembra andare storto con il partner, fermatevi un attimo e poi fate il primo passo...

