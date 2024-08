Cosa ci aspetta oggi, 27 agosto, secondo lo Zodiaco.

Ariete - Dovreste riprendere qualcosa che avevate lasciato a metà, che siano i panni da stirare o i libri da riordinare...

Toro - Tentare di infondere fiducia nei vostri amici è il vostro talento innato: sosteneteli quando si trovano in difficoltà!

Gemelli - Mentire per non ferire un amico o dire la verità sapendo che potrebbe restarci male? Rifletteteci bene...

Cancro - Andrete sul sicuro facendo ciò che vi detta il vostro cuore, in modo da non avere rimpianti in futuro.

Leone - Vi sembra di vivere in una favola romantica, dove tutto va come dovrebbe: godetevi il momento finché dura!

Vergine - Non vi sembra di avere scelta in una questione spinosa, ma in realtà c’è sempre un argine di manovra possibile.

Bilancia - Avete dato il tutto per tutto ma questa volta non è bastato. Non angustiatevi e rialzatevi con fierezza, forza!

Scorpione - Potreste scoprire un segreto di famiglia celato da diversi decenni. Chissà chi potrà mai riguardare...

Sagittario - Non avete ancora completato la lunga e spericolata to do list per l’estate? Potete ancora recuperare!

Capricorno - Per il momento vi sembra di avere fatto abbastanza, quindi non sovraccaricatevi di appuntamenti.

Acquario - Cominciate a lavorare fin da oggi alla realizzazione dei vostri sogni, vedrete che vi sembreranno possibili!

Pesci - In famiglia tutti contano su di voi e la vostra sensibilità, ma non immolatevi per gli altri se poi sono ingrati..

