Cosa ci aspetta oggi, 26 settembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Sembra che le cose non vadano come vorreste. Date tempo al tempo, ci sono strade non battute che solo voi percorrerete.

Toro – A ogni nuovo incontro state sull’attenti. Rilassatevi per una volta e lasciatevi conoscere senza pretese.

Gemelli – Domeniche di settembre, un che di malinconico anche per voi. Aprite quel libro e lasciatevi portare in un mondo diverso...

Cancro – Non ci avevate pensato che scrivere una lettera potesse essere la soluzione migliore. Oggi avrete il tempo e il cuore di farlo.

Leone – Di solito tenete la speranza in fondo al cuore, oggi dovrete tirarla fuori. Ne varrà la pena, non vi deluderà.

Vergine – Le lacrime di quell’amico non sono facili da sostenere. Eppure basterà la vostra presenza per raccoglierle e farle fiorire.

Bilancia – Le prospettive lavorative non sono fra le più rosee, è vero, ma c’è altro nella vostra vita. È ora di farci caso!

Scorpione – La timidezza non vi si addice, almeno di solito. Oggi invece vi riscoprirete di fronte a quegli occhi bellissimi.

Sagittario – Il cuore dopo un po’ di anni stenta a ripartire. Datevi tempo ma non tiratevi indietro: c’è una persona che vi sta aspettando.

Capricorno – La natura oggi vi riserverà panorami meravigliosi che per tutta la settimana vi faranno riposare. Fotografateli bene con l’anima!

Acquario – I colleghi sono il punto forte del vostro lavoro. Oggi vivrete un bel momento in cui poterli ringraziare.

Pesci – La paura piano piano se ne sta andando. Oggi ne sentirete la voce, ma il coraggio è la forza di andare oltre. L’avrete!

© Riproduzione riservata