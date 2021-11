Cosa ci aspetta oggi, 26 novembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Una persona che giudica, anziché provare a capire le vostre ragioni, non è un vero amico; cominciate a prendere le distanze.

Toro – Anche i periodi difficili servono per riflettere e fare il punto della situazione. Provate a capire qual è la vostra strada.

Gemelli – Vi dedicate senza riserve alle persone care. La vostra sensibilità potrebbe tornarvi utile per aiutare qualcuno in difficoltà.

Cancro – Ciò che rende vittoriosi non è tanto non avere paura, bensì spingersi oltre i propri limiti. Lanciatevi in un nuovo progetto!

Leone – A volte è necessaria una piccola evasione per ritrovare la carica. Non precludetevi questa opportunità: ne avete bisogno.

Vergine – Questo è il periodo della crescita, tra nuove consapevolezze e amicizie. Perché non improvvisare un viaggio?

Bilancia – È sempre difficile accontentare tutti; per una volta, provate a domandarvi cosa per voi potrebbe davvero fare la differenza.

Scorpione – Non dovete agire per accontentare gli altri. Chi vi apprezza conosce il vostro valore e vorrebbe vedervi felici per davvero.

Sagittario – Avete preso coraggio e vi siete buttati con un invito a pranzo. È un primo passo per programmare uscite future...

Capricorno – Se non sapete da che parte girarvi, semplicemente evitate di pensarci. Una risposta arriva quando meno la si cerca...

Acquario – Avete un po’ la testa tra le nuvole a causa dei tanti impegni e appuntamenti. Magari arriverà l’amore a scombussolare i piani!

Pesci – Con il partner state vivendo un periodo di assoluta armonia e complicità. I sentimenti evolvono e si rafforzano sempre di più.

