Cosa ci aspetta oggi, 26 gennaio, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Capita spesso: di sentirvi svogliati per tutto il giorno, ma la sera siete pieni di voglia di fare. Assecondatevi!

Toro: La voglia di esperienze diverse vi travolge! Prima di tentare sport estremi, provate una nuova cucina etnica!

Gemelli: Provate ad affrontare i problemi da una nuova prospettiva: forse vi serve solo un cambio di focus per risolverli.

Cancro: Non fatevi spaventare da qualche correzione di troppo sul lavoro: cogliete i suggerimenti e proseguite spediti.

Leone: Vorreste potervi dividere in due per riuscire a fare tutto. Non andate nel panico e procedete per ordine di priorità.

Vergine: Faicate a distinguere il traguardo che volete raggiungere. Forse dovreste pensare di meno e agire di più.

Bilancia: I guasti domestici arrivano sempre tutti insieme. Il nervosismo è alle stelle, ma riuscirete a risolvere tutto.

Scorpione: Ultimamente vi sentite stanchi e affaticati. Sgranocchiate frutta secca e semi per fare il pieno di energia.

Sagittario: Non ci sono novità di rilievo all’orizzonte. Non disperate e ricordatevi il detto: nessuna nuova, buona nuova.

Capricorno: Una giornata come tutte le altre potrebbe trasformarsi in un ricordo memorabile. Vivete ogni attimo.

Acquario: Oggi avete la testa fra le nuvole! Attenti, perché potreste dimenticare qualcosa di molto importante!

Pesci: Un gesto gentile vi farà tornare il buon umore. Bene la vita di coppia che, negli ultimi tempi, vi regala tante gioie.

