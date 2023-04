Cosa ci aspetta oggi, 26 aprile, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Di solito siete persone piuttosto sprint. Oggi invece la pigrizia la farà da padrone: per una volta assecondatela.

Toro – A volte non vi rendete conto di quante persone vi vogliono bene. Oggi ne avrete proprio la dimostrazione.

Gemelli – Se avete una serie di dubbi su una persona, vi farà bene il consiglio di un amico. Starà a voi poi fare la scelta.

Cancro – Non partite sempre pensando che le persone vi possano fregare. Non tutti intorno a voi sono disonesti.

Leone – Non spegnete mai la vostra vocina interiore: è il vostro istinto che vi parla e vi mette in guardia dai pericoli.

Vergine – Fate in modo di recuperare quella pace che avete perso. Non sarà facile, ma ne avete molto bisogno.

Bilancia – Se la persona amata non ha voglia di ascoltarvi, cominciate a pensare se non è il caso di restare soli...

Scorpione – Se avevate lasciato da parte una passione è arrivato il tempo di recuperarla. Vi farà bene all’anima.

Sagittario – Non perdete la speranza anche quando vi sembra che ogni cosa non vada per il verso giusto. Abbiate fede.

Capricorno – Sono giorni di fuoco sul lavoro: non riuscite a capire come trovare la quadra in un progetto. Ma capirete.

Acquario – Fate caso alle belle situazioni che vi stanno accadendo. Di solito siete poco ottimisti, ma è ora di esserlo!

Pesci – Sarete di gran supporto a molti amici oggi. La vostra positività li aiuterà a risollervarsi dopo un periodo nero.

