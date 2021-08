Cosa ci aspetta oggi, 26 agosto, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Cos’è nell’aria questa voglia di dolce far nulla? Il caldo è spossante ma voi cercate di non rimanere troppo inattivi...

Toro – Vi siete organizzati fin nei minimi dettagli, ma avete comunque paura che qualcosa vada storto. Bando agli imprevisti!

Gemelli – La vostra testardaggine vi sta mettendo contro le persone che più amate. Perché non cercate di essere più morbidi?

Cancro – Lavorare in gruppo non è il vostro forte, preferite avere il controllo. Se non ci sono alternative meglio armarsi di pazienza.

Leone – Se fiutate un affare non c’è nulla che possa fermarvi. Prima di buttarvi a capofitto, però, valutate ogni proposta.

Vergine – Siete abituati a cavarvela da soli ma se incontrate un problema sulla strada non esitate a chiedere l’aiuto di un amico!

Bilancia – Vi siete fatti convincere ad imbarcarvi in un’avventura che proprio non fa per voi. Non è troppo tardi, cercate rimedio.

Scorpione – “Chi non vi vuole, non vi merita”... un vecchio detto che non passa mai di moda. Delusioni d’amore? Prendetele con filosofia.

Sagittario – Dai momenti bui ne siete sempre usciti rinforzati e, per di più, la vostra creatività ne giova molto. Dedicatevi agli hobby!

Capricorno – Qualcuno vi sta mettendo eccessiva fretta e voi proprio non lo sopportate. Non prendetevela e procedete con i vostri ritmi.

Acquario – Proprio come il sole estivo, qualcosa in questi giorni vi sta bruciando. Una cocente delusione? Non tutto è perduto...

Pesci – Si avvicina settembre e voi avete mille progetti in testa per ripartire alla grande. Sarà bellissimo concretizzarli.

