Cosa ci aspetta oggi, 24 settembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Che sabato scoppiettante il vostro. Ricco di passione e combattività. Non fate però prendere ai litigi il sopravvento.

Toro – Un impellente desiderio di cultura vi porterà a girare per musei e mostre, oltre che a dedicarvi a letture impegnate.

Gemelli – Giornata perfetta per mettere alla prova il vostro pollice verde, anche per chi non ha mai creduto di averlo.

Cancro – Vi soffermate su questioni piccole e irrisorie. Cercate di focalizzarvi su ciò che conta maggiormente per evitare inutili ansie.

Leone – Oggi la vostra proverbiale vanità vi farà risplendere. Nel corso della serata lascerete tutti i vostri amici a bocca aperta.

Vergine – Vi sentite un po’ malinconici. Ascoltare canzoni tristi non vi farà di certo ritrovare la spensieratezza.

Bilancia – Un piccolo regalo è quello che ci vuole per ringraziare chi vi è stato vicino nei momenti tristi dell’ultimo periodo.

Scorpione – La fortuna finalmente gira di nuovo. Aspettatevi dolci sorprese nel campo sentimentale, anche per chi è solo da tempo.

Sagittario – È arrivato il momento di partire per una breve gita immersi nella natura. Una passeggiata in montagna è quello che vi serve.

Capricorno – Questa sera non sentite ragioni: avete una gran voglia di divertirvi. Le persone a voi più vicine vi seguiranno a ruota.

Acquario – Quando c’è da fare una scelta in amore preferite fuggire. Per una volta assumetevi le vostre responsabilità.

Pesci – Siete dolci e accondiscendenti ma quando vi arrabbiate davvero è meglio starvi alla larga.

