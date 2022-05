Cosa ci aspetta oggi, 24 maggio, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Conoscere nuove persone vi ha sempre messo un po’ in difficoltà, ma non vi preoccupate, andrà tutto bene.

Toro – Non avevate idea che la vita vi avrebbe portato proprio qui. Avete vagato molto tempo a cercare quello che vi era vicino...

Gemelli – Sapete essere degli ottimi consiglieri, quando volete. Eppure a volte vi fate scrupoli per paura di perdere chi amate.

Cancro – Per cambiare le carte in tavola non basterà la vostra ostinazione. Impegnatevi a trovare uno spazio di dialogo.

Leone – La tentazione di fare dietro-front è forte, ma siete proprio sicuri sia la scelta migliore? Forse in palio c’è molto di più.

Vergine – Se potete, cercate di nutrirvi di parole positive, tutto quello che ascoltate lavora dentro all’anima. Prediligete il bene!

Bilancia – Non lasciate intentato nulla. Poi, se le cose dovranno andare come pensate, faranno il loro corso. Ma provateci.

Scorpione – Essere i migliori ogni tanto vi alletta, occhio a non scavalcare gli altri con la forza. Potreste fare dei danni irreparabili.

Sagittario – Una bella corsa potrebbe farvi bene. Trovate il tempo e non abbiate paura della fatica. La grinta non vi manca!

Capricorno – Portare rancore non vi aiuterà. Sfogatevi e poi riacquistate la saggezza che vi ha sempre contraddistinto. Coraggio!

Acquario – Con la persona che amate non siete chiari ultimamente, forse solo perché avete paura di non essere ascoltati.

Pesci – Tutti sono abituati a vedere una parte di voi che non è la più reale e vera. Smettete di tenere su quella maschera.

