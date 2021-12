Cosa ci aspetta oggi, 24 dicembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Non lasciatevi abbattere dalle piccole difficoltà quotidiane. Gestite l’ansia e supererete anche i momenti più bui.

Toro: Dietro la timidezza si nasconde un carattere forte e deciso. Non abbiate timore di mostrare questo lato di voi stessi.

Gemelli: Novità all’orizzonte per quanto riguarda le relazioni interpersonali. Se avete un obiettivo, continuate a lottare per raggiungerlo.

Cancro: Cercate di cogliere al meglio i segnali inviati da chi vi sta intorno. Solo così riuscirete a ripristinare i rapporti incrinati.

Leone: Condividere idee e sentimenti aiuta a sentirsi meno soli. Non temete il giudizio degli altri e date voce alle vostre emozioni.

Vergine: Non lasciatevi condizionare dalle opinioni di chi vuole solo manipolarvi. Scegliete da soli chi volete essere.

Bilancia: I vostri giudizi arrivano sempre chiari e diretti al nocciolo della questione. Nessuno può fraintendere le vostre intenzioni.

Scorpione: Qualcosa di inaspettato è piombato nella vostra vita. Non è ancora il momento di ragionarci troppo: vivete il momento.

Sagittario: Il clima natalizio tira fuori il meglio di voi. Cercate di non perdere questo entusiasmo quando le feste saranno finite.

Capricorno: La vostra dedizione al lavoro è encomiabile, ma durante le vacanze natalizie dovreste concentrarvi di più sugli affetti.

Acquario: I vostri occhi comunicano molto più di quanto vorreste dire. Non abbiate paura di sperimentare nuove esperienze.

Pesci: Neanche il Natale riesce a distrarvi dalla vostra passione. Attenti a non fare in modo che si trasformi in ossessione.

