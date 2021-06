Cosa ci aspetta oggi, 23 giugno, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Non serve cercare lontano, avete tutto quello che vi serve proprio sotto agli occhi. Non riuscite a vederlo? Guardate meglio.

Toro – Un incontro fortuito, il ricongiungimento con un vecchio amico, un colpo di fulmine. Oggi le relazioni vengono favorite.

Gemelli – Vi sentite spossati dal troppo lavoro. Quando capite che la pressione è troppa, non esitate a chiedere una mano.

Cancro – Oggi nessuno può distogliervi dal vostro viaggio nei sentimenti e nel passato. A farvi sognare è una vecchia canzone.

Leone – Non state sognando, quelli che sentite sono proprio i complimenti della persona che vi piace. Non siate timidi!

Vergine – Sta per arrivare il momento di staccare la spina da impegni e stress per immergervi in un periodo di totale relax.

Bilancia – C’è aria di guai in ufficio. Non lasciatevi distrarre, siete troppo saggi per perdervi in ripicche e frecciatine infantili.

Scorpione – Se vi sentite trascurati dal partner, fare finta di nulla non serve. Non tenetevi dentro niente ma prendetevi il tempo di parlarne.

Sagittario – Sembra proprio che qualche vecchia fiamma non si sia ancora spenta. Cercate di vederci chiaro prima di buttarvi!

Capricorno – Essere sempre disponibili spesso ripaga. Finalmente riceverete i dovuti riconoscimenti per la sensibilità che avete dimostrato.

Acquario – Con la testa siete su una spiaggia caraibica, ma con il corpo siete ancora al lavoro! Non temete, non c’è molto da aspettare.

Pesci – Circondarvi di amici vi rigenera. Le opportunità per fare nuove conoscenze sono infinite. Non ponetevi limiti!

