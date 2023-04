Cosa ci aspetta oggi, 23 aprile, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Sarà una domenica all’insegna delle passioni, da condividere rigorosamente con la persona amata.

Toro – Oggi vi sentite ispirati per una gita: che sia un parco naturale o una città d’arte, l’importante è esplorare.

Gemelli – Volete stare il più lontano possibile dal divano: organizzate qualcosa insieme ai vostri migliori amici.

Cancro – Attenti a non dare troppa fiducia a chi non ha fatto nulla per meritarla. Provate a essere meno ingenui.

Leone – Oggi non riuscite proprio a stare fermi, e la vostra energia è contagiosa con tutti quelli che vi circondano.

Vergine – Questa giornata lenta è ideale per dedicarsi a un nuovo hobby, magari che desiderate iniziare da tempo...

Bilancia – La diplomazia è fondamentale nei rapporti, ma a volte è importante anche provare a sbilanciarsi di più...

Scorpione – Oggi un incontro con una persona che non vedevate da tempo potrebbe sconvolgere il vostro umore...

Sagittario – Vi sentite particolarmente pigri: dedicate questa domenica alla vostra serie tv preferita o a un buon libro.

Capricorno – Ultimamente per voi il riposo è bandito. Provate invece a rilassarvi dedicandovi ad attività leggere e spensierate.

Acquario – Questa domenica sarà fatta di risate e condivisione con la persona che più amate. Sembra non esserci di meglio!

Pesci – Il mare sarà anche pieno di pesci, ma voi non sentite ragioni e non volete in alcun modo mollare la presa.

