Cosa ci aspetta oggi, 22 ottobre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – In arrivo proposte che vi scombussoleranno i piani per il fine settimana. Prendete decisioni sagge e non ferirete nessuno.

Toro – Ci sono quei due colleghi che vi stanno particolarmente simpatici. Non abbiate paura a confidarvi con loro in questo giorno.

Gemelli – L’istinto non vi è mai piaciuto, ma oggi dovrete usarlo. Ci sono situazioni in cui vi può essere molto d’aiuto. Vi stupirete.

Cancro – Ci sono giorni che non passano mai, ma non oggi. Sfruttate bene il tempo perché tante cose belle si affacceranno!

Leone – Quest’estate guardavate l’orizzonte in solitudine, desiderando qualcuno accanto. Occhi bene aperti sull’oggi...

Vergine – Vi sentite a disagio quando ascoltate chi conoscete giudicare le persone senza sapere. Dite quello che pensate!

Bilancia – Le prospettive future non vi entusiasmano. Tenere duro e continuate a cercare, oggi vedrete schiudersi un fiore...

Scorpione – Sapevate bene che non sarebbe stato semplice, ora però vi manca l’energia. È tempo che la ritroviate; come lo capirete.

Sagittario – Tornare dal lavoro stressati e trovare musi lunghi in famiglia non è proprio quello che vorreste. Ma sta anche a voi dare gioia.

Capricorno – Troppe cose vi passano per la testa senza che davvero riusciate ad afferrarne una. Fermatevi e respirate!

Acquario – Gli inverni del vostro cuore li conoscete fin troppo bene, ma non sapete come far venire primavera. Chiedete aiuto!

Pesci – “Se son rose fioriranno”, ma vi siete messi davvero in gioco? Forse la paura è ciò che vi impedisce di lasciarvi amare...

