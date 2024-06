Cosa ci aspetta oggi, 22 giugno, secondo lo Zodiaco.

Ariete - Non sempre ciò che appare a portata di mano finisce davvero nelle vostre tasche. Fatevene una ragione.

Toro - La perseveranza con cui portate avanti i vostri sogni è invidiabile, ma non dimenticate tutto il resto.

Gemelli - Siate più indulgenti nei confronti dei colleghi e vedrete che i rapporti sul posto di lavoro miglioreranno.

Cancro - La giornata inizia con un senso di turbamento che dura poche ore, l’apporto di chi vi ama è decisivo in tal senso.

Leone - Momento per le operazioni finanziarie: se dovete investire, valutate bene ogni dettaglio prima di agire.

Vergine - Dopo aver aspettato tanto, i sogni di gloria sono finalmente pronti a venir fuori e suonare la carica.

Bilancia - Godete di una piacevole calma nel cuore, con riscontri positivi nella vita familiare. In vista progetti intriganti.

Scorpione - Le prove, anche impegnative, non vi impensieriscono: sapete di avere le carte in regola per farcela.

Sagittario - Concludete poco, girate a vuoto e restate lontano dagli obiettivi. Focalizzate le energie sull’azione.

Capricorno - Basta con tutti questi ragionamenti che si trasformano in gabbie! Provate a vivere il momento per una volta.

Acquario - La sensazione è che le cose scorrano via in tutta fretta, senza darvi nemmeno il tempo di assaporarle.

Pesci - Qualche novità per chi lavora in equipe, anche se i risultati non sono ancora eccellenti come vorreste.

© Riproduzione riservata