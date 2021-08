Cosa ci aspetta oggi, 22 agosto, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Vitalità e voglia di vivere non mancheranno questa domenica, e potrete condividerle con gli amici del cuore.

Toro – La stanchezza è il vero malanno della giornata. A cena non mangiate troppo nel tentativo di rifarvi delle energie disperse.

Gemelli – Vi piacerà molto stare in mezzo alla gente e non rifiuterete certo nessuna occasione per divertirvi e intrecciare nuove amicizie.

Cancro – In questo momento sentite la necessità di cambiare alcune delle vostre abitudini, anche se di vecchia data.

Leone – Brillante l’entusiasmo, notevole lo spirito d’iniziativa: vi aiuteranno a portare a termine una questione importante.

Vergine – Approfittate del giorno festivo per concedervi un po’ di meritato relax: mettete da parte i pensieri e spegnete il cellulare.

Bilancia – Siete facilitati nei nuovi contatti, nelle conquiste amorose e soprattutto nelle amicizie ispirate da gusti in comune.

Scorpione – Sfera sentimentale complicata, ma sensibilità, intelligenza e chiarezza d’idee vi aiuteranno a superare ogni problema.

Sagittario – È un buon momento, ma dovete essere molto decisi! Cuore e immaginazione sono in pieno fermento.

Capricorno – Oggi guardate lontano, e sforzatevi di non perdervi nei piccoli fastidi quotidiani e in fantasie inconcludenti.

Acquario – Un eventuale momento di tensione col partner necessita di tutta la vostra pazienza e comprensione: controllate l’impulsività.

Pesci – Per superare brillantemente momenti di insoddisfazione fate leva sulle risorse personali e sulle amicizie.

