Che giornata sarà? Ecco cosa dicono le stelle.

Ariete: Le ferie sono state emozionanti. Arrivati in ufficio non potrete fare a meno di sentire ancora il mare dentro...

Toro: Non abbiate paura di fare salti nel vuoto. La fiducia a volte si rivela una certezza più solida delle circostanze...

Gemelli: Nel lavoro quest’anno avete dato tanto, ma non vi sentite pienamente appagati. Forse le vostre passioni sono altrove...

Cancro: La vostra parlantina tiene banco nelle situazioni più disparate. Per gli amici siete una sicurezza, con il partner una roccia...

Leone: Non lasciatevi rubare la felicità dal pensiero del giudizio altrui. Valete molto di più di quello che immaginate...

Vergine: Ogni scusa è buona per non mettervi in gioco in una nuova avventura. Forse è il momento di osare un po’ di più...

Bilancia: Cominciate ad assaporare il gusto di settembre che vi porterà al mare. Ultimo sforzo in ufficio, pronti per abbracciare la leggerezza!

Scorpione: Avete così tante paure che soppesate ogni cosa troppe volte prima di fare una scelta. Se usaste meglio l’istinto...

Sagittario: Una tappa in montagna quest’anno è quello che vi ci vorrebbe per dare aria ai pensieri che vi frullano in testa. Ne gioverete...

Capricorno: Siete sempre attenti ad analizzare la vita e non la vivete mai fino in fondo. Mollate la presa e tuffatevi in profondità!

Acquario: Armatevi di pazienza perché la strada è in salita! Ma l’amore che vi regalerà varrà molto di più della fatica.

Pesci: Amore e amicizia non si contendono la vostra attenzione, il punto è che vorreste sempre compiacere tutti...

