Cosa ci aspetta oggi, 21 marzo, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Questo mese non è stato proprio facile, ma superata la metà potete dire di essere orgogliosi di voi stessi!

Toro – Si avvicina per voi un netto cambiamento di vita e abitudini. Lasciatevi sorprendere da ciò che accadrà.

Gemelli – Poche, ma buone: questo è per voi il mantra dell’amicizia. Chi vi è accanto lo fa perché vi vuole bene.

Cancro – Siete delle persone sempre leali e se qualcuno ha bisogno di voi ci siete sempre. Sorprese in arrivo!

Leone – La vostra generosità non è per tutti. Dovete imparare a dosarla o ci sarà chi se ne approfitterà.

Vergine – Sapete tenere sotto controllo lo stress, ma oggi sarà difficile farlo. Tenete ben saldi i vostri nervi.

Bilancia – Se ci sono delle cose in sospeso con una persona, forse è meglio chiarirle subito e con calma.

Scorpione – Desiderate vivere una nuova vita, ma soprattutto lasciarvi alle spalle una vecchia versione di voi.

Sagittario – Quando vi mettete in testa un obiettivo sarà difficile farvelo dimenticare. Lo mantenete fino alla fine.

Capricorno – Ci sono varie persone attratte dalla vostra personalità. Ma siete così chiusi che è difficile parlarvi.

Acquario – La vostra libertà non deve essere messa in discussione. Se a qualcuno non piace, allontanatelo.

Pesci – La vostra forza di volontà è davvero ammirabile. Sarete una colonna per i vostri colleghi.

© Riproduzione riservata