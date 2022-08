Che giornata sarà? Ecco cosa dicono le stelle.

Ariete: Tendete a non esprimere troppo i vostri sentimenti, ma questo rende il momento in cui lo fate ancora più speciale.

Toro: In questa domenica l’unico rumore che volete sentire è quello delle onde che si infrangono sul bagnasciuga.

Gemelli: Restare fermi per voi è un inferno, dovete sempre organizzare attività interessanti da fare. Ma non siete stanchi?

Cancro: I problemi di stomaco potrebbero darvi del filo da torcere. Con questo caldo meglio restare su cibi freschi e leggeri.

Leone: La gelosia nei confronti del partner è comprensibile, attenti però a non esagerare con i ruggiti...

Vergine: A volte sembra ci proviate gusto a discutere con i vostri cari soltanto per dimostrare di avere ragione...

Bilancia: Le avventure estive sono il vostro pane quotidiano, fate attenzione però a non ferire i sentimenti di più persone.

Scorpione: Domenica all’insegna dell’esplorazione. Per sfuggire all’afa potreste puntare su un giretto ad alta quota.

Sagittario: Giornata infuocata dalle discussioni. Cercate di non rovinare rapporti per incomprensioni del tutto superabili...

Capricorno: Il cuore oggi vi dice di non schiodarvi dal divano, il cervello vi suggerisce una passeggiata rigenerante. Chi vincerà?

Acquario: Ricordate che, per quanto lo troviate soddisfacente, non è necessario far notare a tutti quanti i loro errori...

Pesci: Avete un talento per infatuarvi sempre della persona più incompatibile per voi... Cercate di non farvi troppo male.

