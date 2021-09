Cosa ci aspetta oggi, 20 settembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Che c’è di male nell’uscire un po’ dagli schemi? Nulla! Concedetevi l’opportunità di osare un po’ di più in questi giorni.

Toro – Sarà vero amore quello che state provando? L’attrazione fisica da sola non basta per portare avanti una storia solida...

Gemelli – Non dovete per forza sforzarvi di essere sempre in forma. Delle giornate “no” capitano a tutti, inutile farsene una colpa!

Cancro – Non amate infrangere le regole ma a volte, per raggiungere un risultato, è necessario scendere a compromessi.

Leone – Il vostro lavoro è quello dei sogni? Se la risposta è negativa, visualizzate il vostro futuro e concentratevi su ciò che vedete.

Vergine – Qualche tensione in famiglia è fisiologica… Cercate di non prendere gli scontri troppo sul serio o finirete per farvi male.

Bilancia – La vostra creatività sembra non avere limiti. Perché non la mettete a frutto sul lavoro per stimolare i colleghi?

Scorpione – Sentite che le cose stanno lentamente trovando il loro posto. In effetti, è così: essere stati pazienti vi sta ripagando.

Sagittario – In questi giorni siete costantemente in ritardo sulla tabella di marcia. Non starete forse chiedendo troppo a voi stessi?

Capricorno – State ricevendo molte proposte allettanti ma la fretta potrebbe farvi propendere per l’opzione sbagliata. Pensateci bene!

Acquario – “Chi lascia la strada vecchia per la nuova, sa quel che lascia ma non quel che trova”: fate tesoro di questo detto...

Pesci – A volte siete precipitosi nel giudizio di chi vi circonda. Prendetevi del tempo per conoscere davvero chi avete davanti.

