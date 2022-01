Cosa ci aspetta oggi, 20 gennaio, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Oggi cercate un luogo per fermarvi e far riposare il cuore. Fatevi riempire dall’orizzonte e trovate la speranza che vi serve.

Toro – State dando molto in questo tempo, la fragilità altrui è per voi un luogo fertile per amare. Accorgetevi dei passi che avete fatto.

Gemelli – Questione di priorità. Non lasciatevi confondere da quello che pensano gli altri. Sapete bene che cosa mettere al primo posto!

Cancro – Le prospettive non sono troppo rosee, ma sarete forti a sufficienza per saperle affrontare nel migliore dei modi.

Leone – Ci sono luoghi inesplorati della vostra anima che domandano l’amore che non avete mai ricevuto. Accoglietelo.

Vergine – Per molte persone siete punto di riferimento sicuro. Cercate di essere presenti, ma ricordate che non dipende tutto da voi.

Bilancia – Ci sono diverse cose della vostra vita che vi preoccupano, ma non le dovete risolvere in questo istante.

Scorpione – Intenerirvi non è il vostro forte, ma oggi una visione inaspettata vi addolcirà il cuore. Fate tesoro di questa sensazione.

Sagittario – C’è una parte di voi che scalcia e vorrebbe uscire da una gabbia. Ascoltatevi, e capite qual è. Senza paura, senza fretta.

Capricorno – Le persone attorno a voi si sono fatte l’idea che siate perfetti. Ma si perdono la vostra bellissima umanità...

Acquario – Acque agitate per voi che vorreste essere sempre tutti d’un pezzo. Che cosa vi turba? Concedetevi di perdere il controllo...

Pesci – Le emozioni non sono le vostre migliori amiche, ma forse è ora che lo diventino. Smettete di fare loro la guerra!

